تقدم الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بالإعتذار إلى شركائه الحوثيين، بعد أن عبروا عن غضبهم من تغطية قناة “اليمن اليوم” التابعة له، لجانب من شعائر الحج تضمن خطبة عرفة التي ألقاها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأثارت التغطية التي قامت بها القناة لوقفة عرفات، غضب القيادي في جماعة الحوثي، حسين العزي، الذي طالب القناة بالإعتذار، وهدد بإغلاقها، فيما اتهم حوثيون آخرون صالح بأنه يعمل “لحساب السعودية وعرقلة خطوات تشكيل حكومتهم” على حد قولهم.

وبعد ساعات من تهديدات القيادي الحوثي بإغلاق قناة “اليمن اليوم” بادر مكتب المخلوع صالح بنشر بيان عن مكتبه اعتبر نقل “اليمن اليوم” لشعائر الحج “خطأ مهنيًا” لا يعكس نهج المؤتمر.

وعلى الجانب الآخر، أغضب اعتذار صالح موالين له، حيث كتب كامل الخوداني وهو عضو في حزب صالح منشورًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” استهجن فيه ما اعتبره “سياسة الإنبطاح لدى الحزب بعد وصف نقل وقائع الصلاة والخطبة من مناسك الحج بأنه خطأ مهني لا يعكس نهج المؤتمر وقياداته”.

وقال الخوداني “إن شعائر الحج تعتبر ركناً من أركان الإسلام وليست مسابقة ملكة جمال الإغراء، وقد نعود إلى عبادة الشمس إذا استمرينا على هذه الطريقة”.

يذكر أنه خلال خطبة عرفات، دعا “السديس” كما هو معتاد للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي عهده، وكذلك لعاصفة الحزم، ضد ميليشيا الحوثي وقوات صالح.