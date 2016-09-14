كشف أحد التجار في محافظة ميسان، الأربعاء، عن كلفة العباءة البيضاء لرئيس التحالف الوطني عمار الحكيم.

وقال التاجر الذي طلب عدم كشف اسمه لـ”سكاي برس”،إن “العباءة البيضاء التي ظهر فيها رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مؤخراً تبلغ كلفتها ما يتراوح بين ٤٠٠٠$ إلى ٤٥٠٠$”.

وأضاف أن “هذه العباءة تحاك على أيدي متخصصين من محافظة ميسان في المجر الكبير”، مؤكدا أن “سبب غلو ثمنها يعود لوجود نوع خاص من الحرير النادر فيها”.

وكان مصدر مطلع، أكد في وقت سابق، أن كلفة ضيافة رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم تصل إلى 45 مليون دينار خلال اجتماعاته.

يذكر أن الحكيم أعلن في وقت سابق، أنه منذ 2003 قام والدنا باستئجار قصر واتخذ من سرداب أو ملجأ القصر سكناً لنا وحتى بعد وفاته ظل هذا المكان مقر سكني أنا وأسرتي”.

وأضاف أن “السرداب لا يحتوي على أثاث أو خدمات كما هي في القصر وإنما نعتمد على فرش الأرض بمادة الكاربد وجلوسنا بصورة دائمة على الأرض”.