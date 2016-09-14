دخل الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز في غيبوبة إثر تعرضه إلى جلطة دماغية نقل على إثرها إلى مركز شيبا الطبي بتل هاشومير، وفق ما أعلنه مكتبه الليلة الماضية.

وأشار المكتب إلى أن الأطباء قرّروا تخديره واستخدام أجهزة خاصة لمساعدته على التنفس، كما من المنتظر أن يجري فحوصات إشعاعية، لافتًا إلى أن الأطباء قرّروا إعطاءه أدوية مهدئة لأجل تسهيل العلاج.

ولفت المكتب إلى أن شمعون بيريز، البالغ من العمر 93 عامًا، والحاصل على جائزة نوبل للسلام، يوجد حاليًا في وضع مستقر وهو في كامل وعيه، ويتلقى العلاج المناسب.

وتأتي هذه المستجدات ثمانية أشهر بعد آخر نقل لبيريز إلى المستشفى، عندما أصيب الرجل الذي قضى أزيد من 50 سنة في مركز العمل السياسي الإسرائيلي، بذبحة صدرية تسبّبت في إجرائه لعملية جراحية.

وتوارى بيريز عن دائرة الضوء السياسي بعد نهاية ولايته على رأس الدولة العبرية عام 2014، واشتهر بتوقيعه على اتفاقية أوسلو عام 1993 مع ياسر عرفات، الزعيم الراحل لمنظمة التحرير الفلسطينية.