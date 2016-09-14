أطلقت وزارة ما تسمى “الدفاع الإسرائيلية والصناعات الجوية” القمر الاصطناعي “أوفيك 11″ إلى الفضاء الخارجي بهدف التجسس على الاتصالات وجمع المعلومات الاستخبارية.

وذكرت الاذاعة الإسرائيلية العامة أن عملية الاطلاق التي تمت في قاعدة بالماحيم بجنوب إسرائيل جرت بنجاح”.

وأشارت الإذاعة إلى أن “هذا القمر الاصطناعي المتقدم من نوعه تم إنتاجه في إسرائيل ويستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية إذ بإمكانه تصوير أي نقطة في الشرق الأوسط”.

وفي الوقت الذي تحاول إسرائيل تطوير نفسها يحافظ العرب على كراسيهم ومناصبهم خشية فقدانها كما هو الحال في سوريا واليمن ومصر.