رصد كاميرا الجزيرة مباشر عملية جمع وتخزين وفرز ونقل “الجمرات” داخل “قبو” جسر الجمرات عقب استخدامها من قبل حجاج بيت الله الحرام.

ويحتوي جسر الجمرات على عدة طوابق واستطاعت كاميرا “الجزيرة مباشر” النزول إلى قبو الجسر كي تُظهر كيف يتم التعامل مع “الحصى” عقب إلقائها من قبل الحجاج.

وأظهرت اللقطات كيف تتجمع “الجمرات” في حوض كبير يعمل بشكل ألي و له باب إلكتروني يطل على عدد من المدرجات، التي تقوم بدورها برفع هذه الجمرات إلى أعلي حيث تُكب في سيارات نقل كبيرة، لنقلها بعد ذلك.

ويقدر وزن الجمرات التي تُلقى كل عام بعد انتهاء مناسك الحج بألف طن.