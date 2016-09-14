نشر موقع “self”، أربعة حقائق غريبة جداً عن العنب، هذه الفاكهة الغنيّة بالفوائد الغذائيّة، فضلاً عن احتوائه على كمية كبيرة من السكّر.

يتناول الناس في اسبانيا وبعض البلدان في أميركا اللاتينية، 12 حبّة من العنب عند منتصف ليل الأوّل من كانون الثاني لحظّ سعيد.

¾ كوب من العنب لا يحتوي على الدهون أوّ الكولستيرول بل فيه 90 سعرة حرارية فقط.

لتخزين العنب، ضعوا الحبيبات في أكياس خاصّة للتخزين، في الثلّاجة، بعد غسلها وتجفيفها جيداً.

بإمكانكم استخدام العنب الأحمر على أنواعه بدلاً من البندورة عند تزيين الأطباق أو مع الجبنة كوجبة متكاملة وشهية.