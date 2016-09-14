أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، لولي العهد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير محمد بن نايف أن الحرمين الشريفين لم يشهدا رعاية وحماية منذ عهد الخلفاء الراشدين مثل ما يشهدانه في هذا الزمن.

وهنأ آل الشيخ محمد بن نايف بنجاح تنظيم موسم الحج لهذا العام.

وشدد المفتي على أن الله تعالى هيِّأ هذه الدولة ورجال أمنها لرعاية وخدمة الحرمين الشريفين، حيث كان قبل ذلك لا يستطيع الناس الحج بسبب انتشار الفتن والعصابات وقطاع الطرق، معبراً عن الشكر والامتنان لما يبذله رجال الأمن من جهود لتسهيل وتيسير أداء الحجاج لمناسكهم. حسب ما نقلت عنه صحيفة “الخليج الجديد”.

من جانبه، أكد ولي العهد أن ” الدولة تعتز وتشرُف بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة”، مشيراً إلى أن ” الملك سلمان بن عبدالعزيز يصر على تأكيد لقبه خادم الحرمين الشريفين انطلاقاً من هذا الشرف “.

وكان الأمير “محمد بن نايف” زار مفتي عام المملكة، وأعضاء هيئة كبار العلماء، في مخيم إقامتهم بمنى مساء أمس الثلاثاء