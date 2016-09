جاء إعلان فريق جامعة ستانفورد للعبة كرة القدم في الولايات المتحدة كغيره من الإعلانات.. مجموعة من الطلاب يبتسمون ويطلقون الهتافات في المدرجات، بالإضافة إلى عروض بالألوان الخاصة بالجامعة.

لكن تعليقات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت صادمة، إذ انصبّ جلّ اهتمامهم على مسلمة سوداء تدعى تيساي يوسف.

وتعليقا على ذلك، عبّر أحد المستخدمين عن رأيه عبر فيسبوك مبديا امتعاضه من ظهور الفتاة بالحجاب، فيما قال آخرون إن الإعلان “مثير للسخرية وللاشمئزاز”.

وأبعد من ذلك، دعا أحد الناشطين على فيسبوك الجامعة إلى أخذ المسلمين إلى أي مكان آخر، وأضاف: “نحن لا نريد أن نراهم”، فيما استدعى ذلك ردا من مستخدم آخر طالب فيه بأخذ الإسلاموفوبيا إلى أي مكان آخر، وقال :”نحن حقا لا نريد أن نسمع ذلك”.

وقالت تساي في رسالة إلكترونية لصحيفة “واشنطن بوست” إن “الجميع اعتقد أن الظهور في الإعلان كان شيئا مرحا ومسليا”، غير أنه سرعان ما تحولت الفرحة إلى جدال.

وكتبت على حسابها على تويتر قائلة: “عندما نشرت ستانفورد إعلانا متنوعا لي ولأصدقائي في لعبة كرة القدم، اشتعل الجدل”:

When @Stanford Athletics posts ONE diverse ad of me and my friends at a football game, all hell breaks loose. 🙃 pic.twitter.com/ZbOZc313Cp — Tefan. (@queen_laTEFAN) September 10, 2016

وأضافت يوسف، التي ولدت في ولاية ميريلاند ونشأت في واشنطن العاصمة، أنها شعرت بالإحباط ما دفعها لمشاركة التغريدة أعلاه.

وأشارت إلى أنها لم تكن تتوقع أن تحظى تغريدتها بكثير من الاهتمام.

وأمام ذلك، قدم العديد من المغردين كلمات الدعم ليوسف ووصفوها بالـ”رائعة”:

وعزم البعض على رفع معنويات الفتاة

3 words i need u to include in ur vocabulary; STILL I RISE. — Yousef Saleh Erakat (@fouseyTUBE) September 10, 2016

وشكرت تيساي يوسف، التي تدْرس العلاقات الدولية، جميع من أيّدها.

وقالت إن جميع الردود الإيجابية التي حصلت عليها تثبت أن هناك الكثير من الناس الطيبين في العالم:

All the kind responses I've gotten to my tweet prove that there are so many good people in the world. — Tefan. (@queen_laTEFAN) September 11, 2016

وقالت أيضا إنها تعلم أن من كتب التعليقات البغيضة ربما ليست لديهم علاقة بستانفورد