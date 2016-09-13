نظرت المحكمة الجنائية في دبي، قضية، امرأة كانت تركض نصف عارية، بالملابس الداخلية فقط، ومعها صديقتها، خلال محاولة هروبهما من رجلين، حاولا إجبارهما على دخول سيارتهما بالقوة.

وقال ممثلو الادعاء إن الواقعة حدثت في أكتوبر الماضي، حينما التقت سيدتان إيرانيتان، 33 و17 عامًا، رجلاً إماراتيًا (31 عامًا)، داخل ملهى ليلي في “المرقبات”، قبل الذهاب إلى منزله، وعندما توجها إلى الشقة، وجدا العديد من الرجال يدخنون الشيشة، ورغبوا في ممارسة الجنس معهما.

وقالت السيدة البالغة: “شعرنا بالخطر، وقررنا الهروب، ولكن اثنين من الرجال طاردانا وحاولا إجبارنا على العودة لسيارتهما”، مضيفة أنها فقدت بعض ملابسها وحقيبة يدها، حينما حاول الرجلان سحبها داخل السيارة.

ووفقًا لوسائل إعلام اماراتية، فإن السيدتين هربتا بملابسهما الداخلية، قبل الاحتماء بغرفة الصلاة داخل أحد المحال التجارية، وقال أحد رجال الشرطة إنه تلقى اتصالاً من موظفي السوبر ماركت، بأن بعض الرجال يهاجمون امرأتين ويحاولون إجبارهما على ركوب سيارة.

وأظهرت كاميرات المراقبة، أن الرجلين حاولا إجبار السيدتين على ركوب سيارة تويوتا بيضاء اللون.

وحكمت المحكمة على أحد المتهمين بالسجن لمدة شهر، بتهمة محاولة الاختطاف، وتناول كحول، والقيادة بدون ترخيص، وسرقة 4500 درهم، وهاتف آيفون.