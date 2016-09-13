أكدت المملكة العربية السعودية، وفي إطار تسهيلها على الحجاج لأداء المناسك، عن إعدادها نصف مليون حافظة تحوي حصى جمار معقمة تم توزيعها على الحجاج، وذلك لإراحتهم من البحث عنها في جبال مشعر مزدلفة، وللتخفيف عن الحجاج خاصة كبار السن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإنه جرى تخصيص عشرات الأكشاك في مواقع عدة بمنطقة جمع الجمار في مشعر مزدلفة وعلى طرق المشاة القريبة منها لتوزيع الجمار.

وكان تقرير لقناة “الاقتصادية” السعودية، كشف أن خطوات تجهيز الجمرات تبدأ بالحصول على الحجارة أولا ثم نقلها إلى مشعر المزدلفة، ويجري بعد ذلك تنقيتها وتنظيفها وتعقيمها وغسلها مرات عدة ثم تجفف وتوضع في الأكياس وتوزع على الحجاج.