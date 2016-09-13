فجر منشق عن حزب الله فضيحة كبرى، حول حصول عميل إيراني يدعى الشيخ صهيب حبلي، على شهادة بكالوريوس من كلية العلوم بجامعة القاهرة، بتقدير عام جيد جدا عام 2015.

ونشر منشق صورا للشهادة المزعومة التي حصل عليها “صهيب” المؤيد لإيران وطالب بتدويل الحج وفرض الوصاية الدولية على مكة.

وتساءل “منشق”: كيف حصل الدجال صهيب حبلي عميل المخابرات الإيرانية على الشهادة، وهو له اكثر من عشر سنوات يدعي انه من علماء المسلمين و عضو بهيئة علماء المسلمين.

وقال منشق ‘إن صهيب الحبلي لم يترك قناة إيرانية أو من القنوات التابعة لطهران وإلا وتم تقديمه فيها كسلفي تارة و إخواني وصوفي للطعن بأهل السنة والجماعة، وهو مطبلاتي لخامنئي.

وأضاف “الحبلي” يطعن في الوهابية والسلفية و الصحابة ويقدس الخامنئي و الخميني و يدعي انه يمثل السنة بلبنان، وتم تقديمه بالإعلام الإيراني حسب الطلب تارة إخواني وتارة سلفي وتارة صوفي. وفق ما نقلت عنه بوابة القاهرة.

وطالب منشق من السلطات المصرية التحقق من الشهادة التي حصل عليها صهيب الحبلي.

وطرح منشق عدة أسئلة تحتاج لإجابة.. ما هي شروط الحصول على الشهادة ؟ كم سنة دراسة؟ و أين عمل الامتحانات؟ وأين سكن؟ ومن كان يدرس له في الجامعة؟.