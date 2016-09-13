أشعل مغني الراب الأمريكي كيفين جيتس Kevin Gates مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صور له أثناء أداء مناسك الحج هذا العام برفقة زوجته، بعد اعتناقهما الإسلام العام الماضي.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الفيديوهات والصور التي نشرها جيتس من مكة المكرمة وهو يرتدي ملابس الإحرام مع زوجته، وأيضا وهو يقبل الحجر الأسود ويبكي بالمسجد الحرام.

كما نشر جيتس على صفحته الرسمية بموقع “انستجرام” عدة فيديوهات له من رحلته بمكة، منها فيديو وهو يبكي أثناء تقبيله الحجر الأسود نشرته وطن سابقاً، وآخر يعبر خلاله عن حبه لمكة المكرمة، كما وصف مكة والمدينة بالأجمل في العالم، ونشر فيديو آخر وهو يأكل التمر.