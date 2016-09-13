“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو طريف لخروف سقط من أعلى بناء في بلدة أبي الجعد المغربية وبدا معلقاً بين السماء والأرض.

وظهر الخروف الذي قيل أنه هرب من ذبحه في عيد الأضحى المبارك وهو يقف فوق حافة بمنتصف أحد الجدران، فيما وقف عدد من المواطنين يتابعون المشهد بدهشة واستغراب.

وظهر أحد الأشخاص فوق سطح المبنى وهو يحاول شد الخروف بحبل إلى الأعلى وحينما يفشل في شده ينزل شخص آخر إلى مكان الخروف العالق ليتمكنا من إنزاله بالتدريج إلى الأرض حيث يتلقفه أشخاص آخرون أسفل المبنى.