“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- مثلت مصففة شعر نرويجية أمام أحد محاكم بلادها على خلفية رفضها تصفيف شعر امرأة محجبة في قضية هي الأولى من نوعها في البلاد بحسب تقرير مصور لقناة euro news أشار إلى أن المصففة “تواجه عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر لرفضها تصفيف شعر سيدة محجبة” وبررت مصففة الشعر البالغة من العمر 47عاماً موقفها بأنها لا تنظر إلى الحجاب كالتزام ديني، بل كمظهر لتوجه سياسي يخيفها.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الشابة “مليكة بيان” (23 عاما) ذهبت إلى صالون السيدة ميريت هودن في مدينة براين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، للاستفسار عن تكلفة تغيير لون شعرها، ولكن صاحبة الصالون طلبت منها المغادرة.

وبدورها دافعت صاحبة الصالون عن تصرفها العنصري على صفحتها في” فيسبوك” قائلة:”لقد رفضت استقبال سيدة محجبة في الصالون لأن الحجاب الإسلامي يرمز إلى الشر، ولدي حرية القرار”.

ويُذكر أن هودن اشتهرت بعدائها للإسلام وكانت عضو في إحدى الجماعات المعادية له في النرويج كما عُرفت بمحاربة فكر “المحمدية” في أوروبا، ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقها اليوم (الإثنين)وسيتراوح حسب بعض المصادر بين السجن والغرامة