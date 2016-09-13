كشف التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 14 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي 2015-2016.

وقال الجهاز في تقريره، أن تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة بلغت 4.2 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقابل نحو 4.9 مليار دولار بالربع المقارن من العام المالي السابق.

وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، تراجعت من نحو 19 مليار دولار في عام 2013 إلى نحو 4.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة تراجع تقدر بنحو 78 في المئة.

وتسبب هذا التراجع الكبير في زيادة الأزمات التي تواجهها مصر، خاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة اللازمة لعمليات الاستيراد في البلد الذي يستورد أكثر من 60 في المئة من إجمالي الاستهلاك.