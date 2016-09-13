اتهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، “الأيادي الناعمة”، و”التدخلات الخارجية”، بأنها تفسد طبخة المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن “الفلسطينيين لو تركوا لحال سبيلهم بمفردهم، ولإرادتهم الوطنية الحرة، فهم قادرون على أن يعالجوا أزماتهم”.

وقال مشعل في تصريحات لصحيفة “الوطن” القطرية، إن “شعب فلسطين قدم صورة راقية في كيفية إدارة علاقاته الداخلية، وكيفية تعايشه مع الاختلاف، وأنه بمقدوره تحويل التنوع إلى طاقة فعل لمواجهة الاحتلال، وأنه في ظل التعقيد الفلسطيني، والإقليمي، والدولي، وصعوبة المرحلة، حدث ما حدث من الانقسام، وشروخ في الجسد إلا أن إرادتهم ستتغلب على كل ذلك”.

ولفت مشعل إلى أن الفلسطينيين يتحملون جزءا من أخطائهم، لتأخر إنجاز أولويات ثلاث وهي: “إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة سريعا، وإعادة الحيوية للمؤسسات القيادية الفلسطينية”، ثم هي التوافق على رؤية، وبرنامج وطني لإدارة الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.