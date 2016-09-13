كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن أن الإمارات دفعت تجاه انتزاع منفذ الوديعة اليمني على الحدود السعودية من قوات الرئيس “عبد ربه منصور هادي”.

وقال مجتهد عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الثلاثاء، ” هدف الإمارات من السيطرة على الوديعة ولو بالقوة هو التهيؤ لفصل الجنوب وذلك بإكمال المثلث الممتد من الوديعة إلى عدن إلى الحدود العمانية “.

ونقلاً عن حساب مجتهد، فقد أضاف أن: ” قوات النخبة الحضرمية التي دربتها الإمارات في جنوب اليمن تلقت أوامر بالاستعداد لانتزاع منفذ الوديعة بالقوة من القوات التابعة لـ الشرعية ”

وأكد: ” وكان العميد هاشم الأحمر قائد قوات الشرعية في الوديعة وشبوة والعبر ومأرب والجوف رفض تسليم منفذ الوديعة للنخبة الحضرمية حتى لو أدى إلى القتال، لافتًا الى أن النخبة الحضرمية (من بقايا الاشتراكيين) لها قيادة محلية شكلية والقائد الحقيقي هو أبو يوسف الكثيري إماراتي من أصل حضرمي “.

وتابع مجتهد: ” ومقر أبو يوسف الكثيري في مطار الريان في المكلا وهو متحمس في إعلان الولاء للإمارات حيث أمر كل النقاط العسكرية برفع علم الإمارات وعلم الجنوب”.

وأختتم مجتهد: ” هذه نتائج عاصفة الجزم – فصل الجنوب تحت سلطة محمد بن زايد – واقتحام الحوثي للأراضي السعودية – وعودة علي عبد الله صالح إلى السلطة فهل من صفق لعاصفة الحزم مستعد للاعتذار؟ ”

يشار إلى أنه بعد انخفاض نسبي لحوادث الاغتيال خلال الأشهر الأخيرة، عاد شبح الاغتيالات مجدداً في مدينة عدن ومدن أخرى جنوبي اليمن في الأسبوع الاخير من يوليو/تموز الماضي، مستهدفة بشكل أساسي الدعاة السلفيين، حيث شهدت محافظتا عدن ولحج عملية اغتيال ومحاولتين أخريين فشلتا استهدفت جميعها دعاة وخطباء جوامع سلفيين.