“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- تداول ناشطون تسجيلاً صوتياً لقيادي من مليشيا حزب الله وهو يأمر عناصره عبر أجهزة اللاسلكي باستهداف الملاجئ والطوابق الأرضية بالقصف في مدينة مضايا أول أيام عيد الأضحى،.

ويُسمع في بداية الشريط صوت القيادي وهو يأمر العنصر الرامي بقصف الطوابق الأرضية دون أن يُعرف نوع السلاح المستخدم، ويتابع: “100% عطي إيه إحرق …”- كلمة غير مفهومة من أصل التسجيل- وتُظهر لقطة بعيدة مدينة مضايا والدخان الأبيض ينبعث من أحد المباني فيها جرّاء القصف، ثم تُظهر لقطة تالية عاموداً من الدخان الأبيض والأسود.

ويتابع القيادي: “عطي لافارل .. وسّع نيرانك ولّعلي البيوت إحرقلي البيوت والشبابيك” ويضيف:”بدي نار طالعة بدي يولعو البيوت” ويعاود القيادي توجيه أوامره للرامي:”وطّي شوي مش بمطرح واحد وطي عالبيوت اللي تحت .. إي برافو”.

وأدى القصف المدفعي العنيف الذي استهدف بلدة مضايا المحاصرة منذ ساعات الصباح الباكر يوم أمس(الثلاثاء) إلى سقوط عدد كبير من الاصابات غالبيتهم من الأطفال والنساء.