أعلنت القوات المسلحة القطرية مقتل 3 من جنودها أثناء تأدية “الواجب” ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن.

ونعت القوات المسلحة القطرية في بيان النائب محمد عوض سالم، والجندي محمد داوود خيال، والجندي محمد ناصر محمد، الذين قتلوا اليوم أثناء أدائهم الواجب ضمن قوات التحالف العربي باليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية إعادة الأمل باليمن.

وأعربت القوات المسلحة القطرية عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء الأبرار إن شاء الله، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يأجرهم في مصابهم.