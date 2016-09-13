ذكرت قناة “الميادين” اللبنانية الموالية للنظام السوري ان نظام بشار الأسد ابلغ قبل عدة ايام الجانب الروسي بأن دمشق سترد على اي اعتداء اسرائيلي.

وذكرت القناة اللبنانية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لاعتداء نفذه الطيران الاسرائيلي عند الساعة الواحدة صباحا على مواقع عسكرية للجيش السوري وأسقطت الدفاعات طائرة حربية إسرائيلية من نوع “إف 16” جنوب غرب القنيطرة وطائرة استطلاع بدون طيار غرب سعسع.

ونفى الجيش الإسرائيلي أن تكون احدى طائراته قد سقطت في سوريا مؤكداً أنه أغار على أهداف في سوريا رداً على إطلاق صواريخ من المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري.