ذكرت قناة “الميادين” اللبنانية الموالية للنظام السوري ان نظام ابلغ قبل عدة ايام الجانب الروسي بأن سترد على اي اعتداء اسرائيلي.

 

وذكرت القناة اللبنانية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لاعتداء نفذه الطيران الاسرائيلي عند الساعة الواحدة صباحا على مواقع عسكرية للجيش السوري وأسقطت الدفاعات طائرة حربية إسرائيلية من نوع “إف 16” جنوب غرب القنيطرة وطائرة استطلاع بدون طيار غرب سعسع.

 

ونفى الجيش الإسرائيلي أن تكون احدى طائراته قد سقطت في مؤكداً أنه أغار على أهداف في رداً على إطلاق صواريخ من المناطق التي تخضع لسيطرة .