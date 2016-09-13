شن الكاتب الفلسطيني عزمي بشارة هجوما على الرئيس السوري بشار الأسد, على خليفة أداء الأخير لصلاة عيد الأضحى المبارك في ظل الأحداث الدامية التي تشهدها سوريا منذ سنوات.

وقال بشارة في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قصفها طوال خمس سنوات وحاصرها جوعها وهجر أهلها. ويوم العيد جاءها يمشي بين الأبنية المتداعية كأنه يتفقد بناء أنجزه للتو، جاء محتفلًا ضاحكًا ليصلي على الخراب، لا سكان هنا، المدينة خاوية خالية من أهلها والمحتلون يحتفلون. أحضر معه المصلين، صور تستعصي على خيال مخرجي أفلام الرعب”.

وأدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى بمسجد سعد بن معاذ في داريا بريف العاصمة السورية الغربي.

وأظهرت مقاطع بثها التليفزيون السوري “بشار” ينزل من السيارة التي كان يقودها بنفسه وفي استقباله كبار مسؤوليه ليحضر الصلاة وبعدها خطبة العيد داخل المسجد.