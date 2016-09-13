وقع مذيع قناة “إم بي سي” في خطأ أثناء بثه تقريراً للقناة من المشاعر المقدسة عن سير الأحداث في موسم حج هذا العام، بعدما أعتبر أن موسم الحج يجمع كل الأديان.

وقال المذيع مالك الروقي في تقريره:”إن السعادة بموسم الحج تتنزل على الوجوه المختلفة نشاهدها تتنزل على الوجه الأبيض والأسمر الأحمر، كل هؤلاء كل الطبقات من البشر كل الأديان”، ليعتذر المذيع عن خطئه سريعاً، وذلك لأن الحج للمسلمين وليس لكل الأديان.

وسرعان ما اعترف المذيع بخطئه الذي وقع فيه وظهر في مقطع آخر نشره على حسابه بموقع “تويتر” مع زميل له يوضح بأنه كان يقصد كل المذاهب وليس كل الأديان، مشيراً أنه كان يعمل في هذا اليوم من الساعة الثامنة ومرهقاً.