تعدى مواطن أمريكي على امرأة مسلمة من اسكتلندا بإشعال النيران في حجابها أثناء تسوقها في مدينة “نيويورك”.

ونقلت صحيفة بحسب الشرطة الأمريكية، فإن الرجل اعتدى على الضحية، تُدعى “نماريق الحياني” وتبلغ من العمر 35 عامًا، يوم السبت الماضي في تمام الساعة 8.58 مساء.

ونقلت صحيفة “الديلي ميل” عن الشرطة، أن الضحية كانت تنظر من نوافذ محل الملابس “فالنتينو” إثر نزولها من حافلة سياحية، لتشعر بعد ذلك بدفء بذراعها الأيسر ونار مضرمة في سترتها.

وبعدما أطفأت النيران لاحظت رجلًا يقف بجوارها، وفي يده “ولاعة” قبل فراره من موقع الحادث.

وتحقق شرطة “نيويورك” حاليًا في الحادث الذي اعتبرته جريمة كراهية.