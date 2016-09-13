استمرارا لمسلسل الفساد المتفشي في كافة أجهزة الدولة المصرية، وفي مؤسسة تعد الرافد الأول للإيرادات العامة، قام رئيس مصلحه الضرائب العامة، ومدير مكتبه، بالتعاقد مع أحد المطاعم الشهيرة لتوريد وجبة الغداء اليومي لهما، بقيمة 15 ألف جنيها شهريا.

وفي كشفه للموضوع، قال محمد إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب حلمية الزيتون، في تصريحات صحفية، “إن ما يفعله رئيس مصلحة الضرائب من إسراف في فواتير الطعام على نفقة المصلحة يدل على مدى عدم المسؤولية والإحساس بهموم واحتياجات الموظفين والعاملين في الضرائب”، مؤكدا أن العاملين في الضرائب تم صرف مكافأة لهم لا تتعدى 190 جنيها كبند منحة عيد الأضحى المبارك، أي لا تكفي لشراء 2 كيلو لحمة، ورئيس المصلحة يتناول وجبه غداء بثلث مرتباتنا”.

وأشار إبراهيم إلى “أن الكارثة الحقيقية تكمن في أن اليوم الذي وردت فاتورة الغداء الملوكي لرئيس المصلحة الذي يأكل فيها بط وأرز بسمتي وخضراوات وأرز بلبن، هو العاشر من اغسطس الذي نظم فيه العاملون بمصلحة الضرائب وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم، فأين إحساس رئيس مصلحة الضرائب بالعاملين.. فهو يجلس في التكييف أمام البط، والعاملون يحترقون ويهتفون تحت لهيب الشمس أمام تواجد أجهزة الأمن”.

من جانبها، علقت عضو النقابة العامة للعاملين في مصلحة الضرائب، ماجدة إبراهيم، إنها “فوجئت بفاتورة غداء رئيس المصلحة بهذه المغالاة”، واصفة أن ما حدث من رئيس المصلحة كمثل رب الأسرة الذي يستمتع بمتاع الحياة ويحرم أبناءه.

وأعربت إبراهيم عن أسفها لما فعله رئيس المصلحة الذي كانت تنتظر منه مساندة الموظفين في الحصول على حقهم.

وأكدت أن رئيس مصلحه الضرائب كان دوما يقول للعاملين “أنتم أحسن من غيركم وأحمدو ربنا أنكم بتقبضوا مرتباتكم”، وهو يأكل في الشهر بمرتب عشر موظفين.