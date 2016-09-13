تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لرئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، وهو يقنع عائلة فتاة بقبول زواج ابنتهم من أحد أفراد الشرطة بعد أن رفضوه حينما تقدم بنفسه.

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “حرييت” التركية نقلا عن “الأناضول” ورصدته “وطن”، فقد استغل أحد أفراد شرطة مكافحة الشغب التركية زيارة رئيس وزراء بلاده بن علي يلدرم لمقر شرطة بمدينة إسطنبول في أول أيام عيد الأضحى، ليطلب منه إقناع عائلة فتاة يُحبها بقبول طلب الزواج من ابنتها بعد أن رفضته عندما تقدّم بنفسه.

ووافق يلدرم على الفور، حيث اتصل بالفتاة وعائلتها ليُقنعهم بالموافقة على الزواج، وهو ما تم فعلاً حيث أعلن والد الفتاة موافقته على ارتباط ابنته بالشرطي.