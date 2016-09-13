نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقريراً، ذكرت فيه أنّ فتح نوافذ غرفة النوم قبل الذهاب إلى النوم يمكن أن تساعد على إذابة الدهون الزائدة، لكن كيف ذلك!؟

بحسب الدكتور آشلي جروسمان، الأستاذ والباحث العلمي بجامعة أكسفورد، فإنّ الجسم يحتوي على نوعين من الدهون، وهما “الدهون البيضاء” و”الدهون البنية”.

وأشار إلى أن الدهون البيضاء مزعجة تتكون بواسطة السعرات الحرارية الزائدة وتتخزن في البطون، والفخذين، أما الدهون البنية يطلق عليها “الدهون الصحية” وهي متخصصة في حرق السعرات الحرارية وتولد الحرارة في الجسم.

ولحسن الحظ، وجد الباحثون أن التعرض لموجات البرد يحول الدهون البيضاء الضارة إلى الدهون البنية “الجيدة”، ويمكن فعل ذلك بوسيلة سهلة للغاية وهى “فتح النافذة قبل النوم”.