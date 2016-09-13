نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقريراً، ذكرت فيه أنّ نوافذ غرفة قبل الذهاب إلى يمكن أن تساعد على إذابة الزائدة، لكن كيف ذلك!؟

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بحسب الدكتور آشلي جروسمان، الأستاذ والباحث العلمي بجامعة أكسفورد، فإنّ الجسم يحتوي على نوعين من الدهون، وهما “الدهون البيضاء” و”الدهون البنية”.

 

وأشار إلى أن الدهون البيضاء مزعجة تتكون بواسطة الزائدة وتتخزن في البطون، والفخذين، أما الدهون البنية يطلق عليها “الدهون الصحية” وهي متخصصة في حرق وتولد الحرارة في الجسم.

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ولحسن الحظ، وجد الباحثون أن التعرض لموجات البرد يحول الدهون البيضاء الضارة إلى الدهون البنية “الجيدة”، ويمكن فعل ذلك بوسيلة سهلة للغاية وهى “فتح النافذة قبل النوم”.