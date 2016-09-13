تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “”، صورة لمجندين مصريين يخدمون في جزيرة وهم يقومون بذبح أضحيتهم للعيد، ليتبين لاحقا أنهم استولوا عليها من أحد المنازل التي داهموها هناك.

 

وبحسب الصور المتداولة والتي رصدتها “وطن”، يظهر اثنان من المجندين وهما يقومان بذبح ماعز، ليتضح لاحقا أنه تم سرقتها، باعتراف أحد المجندين في محادثة مع أصدقائه عبر حسابه بموقع “”.

وبحسب المحادثة المتداولة، يقول صديق لأحد المجندين تعليقا على صورته وهو يذبح الماعز: ” هتلاقيها هناك رخيصه أو ببلاش..دا صحرا”، فما كان من المجند إلا ان يرد قائلا: ” لا دا احنا جيبينها من مداهمة ببلاش يعني”.