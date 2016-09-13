تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لمجندين مصريين يخدمون في جزيرة سيناء وهم يقومون بذبح أضحيتهم للعيد، ليتبين لاحقا أنهم استولوا عليها من أحد المنازل التي داهموها هناك.

وبحسب الصور المتداولة والتي رصدتها “وطن”، يظهر اثنان من المجندين وهما يقومان بذبح ماعز، ليتضح لاحقا أنه تم سرقتها، باعتراف أحد المجندين في محادثة مع أصدقائه عبر حسابه بموقع “فيسبوك”.

خير أجناد الأرض

يذبحوا في العيد خير معيز الأرض

التي سرقوها خلال خير مداهمة في الأرض pic.twitter.com/daz8l0znJy — Exclamation (@Exclamation_3) September 12, 2016

وبحسب صور المحادثة المتداولة، يقول صديق لأحد المجندين تعليقا على صورته وهو يذبح الماعز: ” هتلاقيها هناك رخيصه أو ببلاش..دا صحرا”، فما كان من المجند إلا ان يرد قائلا: ” لا دا احنا جيبينها من مداهمة ببلاش يعني”.