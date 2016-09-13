كشفت وسائل إعلام جنوب أفريقية، أن الرئيس جاكوب زوما اختلس مبلغ 8ر7 مليون راند (537 ألف دولار) لتطوير منزله الخاص.

ونقلت قناة “إي إن سي ايه”، عن زوما قوله إن التجديدات في منزله كانت لزيادة الإجراءات الأمنية، على الرغم من أنها شملت بناء حمام سباحة، وحظيرة ماشية وقن دواجن ومضيفة ومسرحا على الطراز الروماني القديم.

وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت في وقت سابق بأن زوما انتهك الدستور عندما تجاهل توصية من ”المدعي العام” بسداد نحو 246 مليون راند أنفقها على تجديد منزله الريفي في قرية نكاندلا.

من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الوزارة ستصدر بيانا في هذا الصدد.