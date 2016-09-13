كشف موقع “تويتر” أن ميزة التغريدات الكاملة التي أعلن عنها في مايو/أيار الماضي، سيتم تفعيلها للمستخدمين كافة ابتداءً من 19 سبتمبر/أيلول الحالي، حيث ستمكّن المستخدمين من استغلال الأحرف الـ 140 في التغريدات كاملةً.

وسيتمكن الميزة المستخدمون من إضافة صور أو فيديو أو روابط، بالإضافة إلى الاستفتاءات في تغريداتهم، من دون خسارة أي حرف من الـ140.

وفي حال ردّ المستخدم على أحد الحسابات، لن يتم احتساب اسم المستخدم ضمن الأحرف الـ140، وسيبقى باستطاعته الاستفادة من الـ140 حرفاً.

يُذكر أن موجة من الانتقادات طالت “تويتر”، قبل أشهر، حين تداولت عدة مواقع رغبة الشركة بزيادة عدد أحرف التغريدة إلى 10 آلاف حرف، وإضافة زر للمزيد.