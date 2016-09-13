عرض زوج بريطاني زوجته للبيع على الموقع الأول للمزادات في العالم “eBay”، مشيرا إلى أن السبب وراء إقدامه على ذلك الأمر يرجع إلى أن زوجته لا تظهر تعاطفا كافيا عندما يخبرها أنه يشعر بالتعب.

وذكر الزوج “سيمون أوكين” أن زوجته رائعة الجمال وتستطيع الطبخ وأداء الأعمال المنزلية بمهارة شديدة، كما نشر صورة له مع زوجته، موضحا أنه بالرغم من كل مميزاتها إلا إنها لا يشعر أنها “زوجة متفانية”.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن المزايدات وصلت إلى أكثر من 65 ألف جنيه إسترليني خلال يومين فقط، مضيفة أن الزوجة “ليناردا” تعرضت لصدمة شديدة عندما علمت بالأمر وأرادت قتل زوجها، خاصة أن زملاءها في العمل أخذوا يسخرون منها ويطلقون نكاتا مسيئة عليها؛ لكن ما ضايقها أكثر من قيامه بعرضها للبيع هو “قيامه بنشر صورة تبدو فيها قبيحة”، على حد قولها.

وأوضحت “ليناردا” أن زوجها أشبه بـ”طفل صغير”، مضيفة أنه عادة ما يقوم بتنفيذ خدع ومقالب شديدة الغرابة فيها وفى أصدقائه، لكن ذلك بالطبع هو الأسوأ، فطريقته في المزاح لا تحتمل.