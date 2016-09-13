قالت صحيفة الإندبندنت، إن حوالي 55 سيخياً ملثما اعتصموا في مدخل معبد سيخي في ليمنجتون ببريطانيا احتجاجًا على زواج بين شخصين أحدهما سيخي والأخر ومسلم، وألقت الشرطة القبض عليهم بعد ثمان ساعات من الاعتصام وصادرت عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء.

واعترض بعض المتظاهرين على وصف المعتصمين بالمسلحين لأن هذه الأسلحة البيضاء تعتبر إحدى المظاهر الدينية السيخية، كما اعترضوا على فض الاعتصام على يد رجال شرطة مسلحين، ولكن الشرطة قالت في بيان إن تسليح رجالها كان احتياطيًا لوجود أسلحة بيضاء في المكان، كما قالت الشرطة إنه سيتم العمل مع الجالية السيخية في الأيام القادمة للتعرض للمشاكل التي أدت لهذه المظاهرة.

وأكد أمين صندوق المعبد جاتيندر سينج بيردي إنه تم تزويج أحد أفراد الطائفة وشخص من خارجها يوم الأحد، وأضاف للبى بي سي إنه كان هناك توتر خلال السنتين الماضيتين بسبب اعتراضات على مثل هذه الزيجات.

وقال: “التوجه العام إن الناس يحترموا الزيجات المختلطة إذا كان هناك احترام للتقاليد… لا شيء لهذا الحجم حدث من قبل”.