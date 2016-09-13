ذكرت وكالة الاناضول التركية أن وزارة العدل “وجهت” إلى السلطات الأمريكية طلبا بشأن اعتقال المعارض والداعية التركي فتح الله غولن بشكل مؤقت.

وبحسب الوكالة فإن وزارة العدل التركية تطالب باعتقال غولن على أساس أنه “أعطى أوامر للقيام بمحاولة الانقلاب وتحكم فيها”.

يذكر أن الاعتقال المؤقت هو من الإجراءات المتبعة في عمل الشرطة الدولية. وبحسب البيان فإن تركيا طالبت به وفقا للاتفاقيات الثنائية بين أنقرة وواشنطن حول المسائل المتعلقة بالتحقيقات في جرائم وإبعاد مواطنين.

يشار إلى أن السلطات التركية تتهم فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد ليلة الجمعة إلى السبت، 15-16 يوليو/تموز الماضي الأمر الذي أدى إلى مقتل 246 شخصا وإصابة أكثر من ألفين آخرين.