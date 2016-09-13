لم تمضِ أشهر طويلة على ولادة إبنة الفنان السعودي بدر الشعيبي، الذي رُزِقَ مطلع العام الجاري من زوجته “شوق” بمولودتهما الأولى وقد أطلقا عليها إسم “حور”، حتى أعلن مؤخراً خبر طلاقه من “شوق”.

ولم يكتفِ الشعيبي بالضجة التي أثيرت حول موضوع طلاقه، بل إنتشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتحدّث إلى والدته سائلاً إياها عمّا إذا كانت تنصحه في الزواج مرّة أخرى، لتأتي إجابة الوالدة: “لو كنت إنتَ مستعدّ أكيد”.

وأضافت الوالدة أنّ عدد كبير من نساء هذا الزمن غير مسؤولات ومستعدّات لتحمّل المسؤولية كما الرجال وهذا ما يضعهنّ في موضع تساؤل كبير حول معضلة الزواج والطلاقات في العالم العربي. حسب ما ذكر موقع “لها” الفني.

وعلى صعيدٍ آخر، كانت في جعبة بدر سلسلة أعمال في الفترة الماضية، من بينها مسلسل “المحتالة” الذي لعب فيه دور البطولة إلى جانب عدد من نجوم الشاشة الخليجية، فضلاً عن تقديمه مسرحية “اليس في بلاد الاقزام” المخصصة للأطفال، وأغنية منفردة بعنوان “شلي ردك”.