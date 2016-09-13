أبدى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي استعداده لدعم العراق في حربه على الارهاب، آملاً “انجاز العراق النصر التام على تنظيم داعش الارهابي”.

وعبر السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد معصوم “عن عمق العلاقات التي تربط العراق ومصر وحرصه على تطوير التعاون في المجالات كافة”، مبدياً “استعداد مصر للتعاون من أجل القضاء على التنظيمات الارهابية وهي جاهزة للتعاون في جميع المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والاكاديمية”.

من جانبه أكد معصوم على “رغبة العراق من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المستويات بما يخدم مصالح الشعبين وتطور واستقرار البلدين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام”.

واللافت في الأمر ان تنظيم الدولة الذي يصور السيسي للعام هزيمته في سيناء يشن بشكل شبه يومي هجمات إرهابية ضد القوات المصرية ويوقع قتلى وإصابات وأضرار بالغة في “العدة والعتاد”.