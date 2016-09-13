أبدى رئيس استعداده لدعم في حربه على الارهاب، آملاً “انجاز النصر التام على تنظيم الارهابي”.

 

وعبر السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي “عن عمق العلاقات التي تربط العراق ومصر وحرصه على تطوير التعاون في المجالات كافة”، مبدياً “استعداد للتعاون من أجل القضاء على التنظيمات الارهابية وهي جاهزة للتعاون في جميع المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والاكاديمية”.

 

من جانبه أكد معصوم على “رغبة العراق من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المستويات بما يخدم مصالح الشعبين وتطور واستقرار البلدين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام”.

 

واللافت في الأمر ان تنظيم الدولة الذي يصور السيسي للعام هزيمته في يشن بشكل شبه يومي هجمات إرهابية ضد القوات المصرية ويوقع وإصابات وأضرار بالغة في “العدة والعتاد”.