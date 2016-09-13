أدى ، في المملكة العربية مناسك وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها يقوم فيها سفير بريطاني مسلم بأداء ركن الإسلام الخامس.

 

وأعادت ، زوجة السفير البريطاني، نشر تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر عن حساب يحمل اسم ، وجاء فيه: “أول سفير بريطاني للمملكة يؤدي فريضة الحج بعد اسلامه: سيمون كوليز مع زوجته السيدة هدي في مكة. الحمدلله.”

ويذكر أن كوليز وهو والد لخمسة أطفال عيّن سفيرا لبريطانيا في السعودية في نهاية يناير/ كانون الثاني العام 2015، وكان قد انضم إلى وزارة الخارجية البريطانية أواخر العام 1978 بعد دراسته للغة العربية، وكان أول منصب له في البحرين، ثم تنقل في منصب سفير بين والعراق وسوريا، إلى جانب خدمته في كل من البصرة وعمّان ونيودلهي.

 

 