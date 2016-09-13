أدى سايمون كوليز، السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية مناسك الحج وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها يقوم فيها سفير بريطاني مسلم بأداء ركن الإسلام الخامس.

وأعادت هدى مجركش، زوجة السفير البريطاني، نشر تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر عن حساب يحمل اسم فوزية البكر، وجاء فيه: “أول سفير بريطاني للمملكة يؤدي فريضة الحج بعد اسلامه: سيمون كوليز مع زوجته السيدة هدي في مكة. الحمدلله.”

أول سفير بريطاني للمملكة يؤدي فريضة الحج بعد اسلامه:سيمون كوليز مع زوجته السيدة هدي في مكة. الحمدلله pic.twitter.com/Gk3323d3ce — فوزية البكر (@fawziah1) September 12, 2016

ويذكر أن كوليز وهو والد لخمسة أطفال عيّن سفيرا لبريطانيا في السعودية في نهاية يناير/ كانون الثاني العام 2015، وكان قد انضم إلى وزارة الخارجية البريطانية أواخر العام 1978 بعد دراسته للغة العربية، وكان أول منصب له في البحرين، ثم تنقل في منصب سفير بين قطر والعراق وسوريا، إلى جانب خدمته في كل من البصرة وعمّان ونيودلهي.