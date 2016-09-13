أعلنت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، أنها قد تفرض قيودا مؤقتة على استيراد المنتجات الزراعية ذات الخطر الصحي المرتفع من مصر.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة، الثلاثاء: “تجنبا لإمكانية دخول وانتشار الكائنات التي يشملها الحجر الزراعي في روسيا.. تحتفظ روسيا بحق فرض قيود مؤقتة على استيراد المنتجات الزراعية ذات الخطر الصحي المرتفع من جمهورية مصر العربية”.

وأعربت الهيئة عن قلقها من تكرار وصول شحنات الحمضيات المصرية، التي انتهكت متطلبات الصحة النباتية الدولية والروسية.

وجاء في بيان الهيئة :”على الرغم من المناشدات العديدة للهيئة والموجهة إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بشأن هذه المسألة، إلا أن الجانب المصري لم يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح المسألة”.

وتخطط الهيئة الروسية إلى عقد محادثات مع الإدارة المركزية لوزارة الحجر الزراعي واستصلاح الأراضي المصرية، في القريب العاجل، من أجل ضمان الالتزام بشروط الصحة النباتية الروسية المستوردة إلى أراضيها من المنتجات المصرية.