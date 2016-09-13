“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أول أمس قراراً بفصل رئيس قائمة الوحدة والتغيير بأريحا اللواء “حسن صالح” من عضوية حركة التحرير الوطني الفلسطيني ” فتح” مع حرمانه من امتيازاته الحركية كافة.

وجاء في بيان وقّعه رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” أن قرار الفصل جاء استناداً لأحكام النظام الأساسي لحركة التحرير الفلسطيني وبناء على الصلاحيات المخولة لعباس، وطالب بيان الفصل من الجهات المختصة داخل الحركة كلُ فيما يخصه بتنفيذ أحكام هذا القرار والعمل به.

وعلّق حسن صالح على قرار الفصل بمنشور على صفحته في ” فيسبوك” :” بعد حوالي خمسين عاماً من الإلتزام الفتحاوي والنضالي والوطني من الاردن إلى لبنان والجزائر ويوغسلافيا وقبرص إلى تونس وأخيراً إلى فلسطين كان المشوار الوطني الحافل بالإنتماء والإلتزام” وأشار صالح إلى أن اختيار فصله جاء ” بسبب اختياره الإنحياز إلى موقف الناس في أريحا وكرامة المدينة وسكانها وختم منشوره بالقول :” هذا ما تعلمناه في فتح الإنحياز إلى الشعب دائماً”.

وكان محمود عباس قد فصل العديد من كوادر حركة “فتح” على خلفية ترشيح أنفسهم للانتخابات المحلية، ولم يستجيبوا لأوامر الحركة بالانسحاب من القوائم المنافسة للقوائم الرسمية للحركة، ليصل عدد المفصولين في الأيام الثلاث الماضية إلى ثلاثة كوادر.

وأمهلت الحركة في قرارٍ اطلعت ” وطن” عليه باقي الأعضاء حتى العشرين من الشهر الجاري للانسحاب والالتزام بقائمة فتح الموحدة.

و”حسن صالح” هو لواء سابق في الأمن الفلسطيني، وأول رئيس لبلدية أريحا في عهد السلطة الفلسطينية، إذ تم تعيينه من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات، وبعد ذلك تم انتخابه لرئاسة البلدية في الفترة ما بين 2005 و2012