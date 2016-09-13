تناول الكاتب الصحفي المصري، رئيس تحرير صحيفة “المصريون”، جمال سلطان، ما اعتبره الاحتفال والإشادة من قبل المواقع الإيرانية، بمقال للكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية السابق، عبد الرحمن الراشد، اتهم فيه علماء كبار بالسعودية بأنهم تكفيريون.

وقال “سلطان” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”،: ” الإعلام الإيراني وصحف الحوثيين يحتفلون باتهام عبد الرحمن الراشد لكبار علماء #السعودية بأنهم تكفيريون ؟!!”.

الإعلام الإيراني وصحف الحوثيين يحتفلون باتهام عبد الرحمن الراشد لكبار علماء #السعودية بأنهم تكفيريون ؟!! pic.twitter.com/UgNnIe31Xb — جمال سلطان (@GamalSultan1) September 13, 2016

وأضاف في تغريدة أخرى: ” استخدمت إيران اتهامات عبد الرحمن الراشد لعلماء #السعودية بأنهم تكفيريون كشهادة للتشهير بالمملكة وهو ما حذرت منه”.

وكان “سلطان”، قد علق على مقال “الراشد” في تغريدة، قائلا : “الكاتب “السعودي” عبد الرحمن الراشد : بعض كبار علماء #السعودية تكفيريون ولا بد من مواجهتهم ـ لا يحتاج خامنئي وإعلام إيران دعما أكبر من ذلك!!”.

يذكر أن الكاتب الليبرالي السعودي، عبدالرحمن الراشد، قد وصف في مقاله الأخير بصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، والذي جاء بعنوان: “الجهل ملة واحدة”، بعض كبار علماء السعودية بـالـ”تكفيريين”، في مقاله الأخير.

وقال الراشد في مقاله إن “بعض منتسبي العلم، وبينهم من كبار علماء السلفية السعودية وغيرها، تكفيريون ولا بد من مواجهتهم، لكن التعميم خطأ، وحصر المشكلة في السلفيين والسعوديين لا يحل المعضلة التي نواجهها اليوم جميعًا”.