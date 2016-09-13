بثت مقطع لرجل أضرم النيران في سائحة من أثناء تسوقها في مدينة “”.

 

وبحسب الشرطة، فإن الرجل اعتدى على الضحية، تُدعى “” وتبلغ من العمر 35 عامًا، يوم السبت الماضي في تمام الساعة 8.58 مساء.

 

وأوضحت الشرطة، أن الضحية كانت تنظر من نوافذ محل الملابس “” إثر نزولها من حافلة سياحية، لتشعر بعد ذلك بدفء بذراعها الأيسر ونار مضرمة في سترتها.

 

وبعدما أطفأت النيران لاحظت رجلًا يقف بجوارها، وفي يده “ولاعة” قبل فراره من موقع الحادث.

 

وتحقق شرطة “نيويورك” حاليًا في الحادث الذي اعتبرته جريمة كراهية.

 