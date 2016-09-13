بثت الشرطة الأمريكية مقطع فيديو لرجل أضرم النيران في حجاب سائحة مسلمة من أسكتلندا أثناء تسوقها في مدينة “نيويورك”.

وبحسب الشرطة، فإن الرجل اعتدى على الضحية، تُدعى “نماريق الحياني” وتبلغ من العمر 35 عامًا، يوم السبت الماضي في تمام الساعة 8.58 مساء.

وأوضحت الشرطة، أن الضحية كانت تنظر من نوافذ محل الملابس “فالنتينو” إثر نزولها من حافلة سياحية، لتشعر بعد ذلك بدفء بذراعها الأيسر ونار مضرمة في سترتها.

وبعدما أطفأت النيران لاحظت رجلًا يقف بجوارها، وفي يده “ولاعة” قبل فراره من موقع الحادث.

وتحقق شرطة “نيويورك” حاليًا في الحادث الذي اعتبرته جريمة كراهية.