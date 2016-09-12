أكّدت مصممة “البوركيني” الأسترالية عاهدة زناتي، وهي من أصل لبناني، في حديث لـ”DW”، أنّ “الفكرة جاءت في العام 2004 عندما كانت ابنة شقيقتها تمارس أحد الرياضات الشاطئية”، وأضافت: “ارتداء ملابس السباحة كان عقبة أمامها كفتاة مسلمة، فارتدت زيّ السباحة وتحته وفوقه بعض الملابس لأنّها كانت ترتدي الحجاب ولم ترد تغيير شكل ملبسها كي تكون في فريق رياضي”.

وتابعت: “طلب مني أنّ أنفذ نفس التصميم لمنقذي راكبي الأمواج حيث كانت بينهم فتاة مسلمة، ومن بعدها انتشر البوركيني وحظي بإقبال لأنّ كثيرات يرغبن في تغطية أجسادهم من الشمس في أستراليا، وليس فقط لأسباب دينية، بل أسباب صحية أيضاً”.

وأشارت زناتي إلى أنّ “الفكرة بدأت كي أساعد أسرتي، بنات أختي وبناتي ومن بعدها مجتمعي المحلي في سيدني، ولم يخطر ببالي أبداً أنّ البوركيني سيصبح عالمياً، أو أنّه سيصبح قضية، وبالرغم من أنّني لم أكن منشغلة بالسياسة إلّا أنّه وضعني الآن في موقف يجب أن أدافع فيه عن قناعاتي، وهي أنّ كلّ إمرأة حرّة في اختيار ملابسها”. وشدّدت على أنّ “البوركيني ليس رمزاً للإسلام، ولم أقصد أن أفرق بين المسلمة وغير المسلمة بارتدائه، قصدت فقط أن أجعل بعض الفتيات والسيدات مرتاحات في ملابسهن أثناء ممارسة الرياضة”.