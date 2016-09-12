جماهير الترجي الرياضي التونسي ترفع لافتة في مباراة لخويا القطري كتب عليها "عندكم المال...عندنا الرجال"

قدم سفير تونس في قطر صلاح الصالحي في مقال نشرته صحيفة ”الشرق” القطرية الإعتذار إلى الشعب القطري بسبب لافتة رفعتها جماهير الترجي الرياضي التونسي في الدوحة في مباراته ضد ”لاخويا” في سوبر قلوب 2016 لكرة اليد أثارت غضب القطريين.

وأكد السفير أن اللافتة التي رفعت لا تمت بأي صلة للجالية التونسية في قطر وجاءت من مجموعة صغيرة لا تمثل الشعب التونسي ولا التونسيين المقيمين في قطر.

وقال السفير صلاح الصالحي “ما حدث لا يعبر عن موقف الجالية التونسية في قطر، ونأسف لظهور مثل هذه العبارة في صالة دحيل الرياضية، وأؤكد بأن هذا التصرف غير مقبول، ونحن في السفارة نشجب هذا التصرف وندينه بكل قوة، وأقدم باسم كل التونسيين في قطر اعتذارا عن الكلام الذي كتب في هذه اللافتة لأنه ساهم في جرح مشاعر الإخوة القطريين، وأعتبره (زلة لسان)، وليس مقصودا بها الإساءة إلى أحد على الإطلاق، وربما الهدف كان تحفيز لاعبي الترجي التونسي لتحقيق الفوز فقط وليس أي شيء آخر.

وأضاف السفير ”خلال الأيام القادمة سيكون هناك تحرك رسمي من جانب السفارة حيث سنقوم بزيارة إلى اتحاد كرة اليد في الدوحة من أجل اللقاء مع المسؤولين هناك والتأكيد على عمق العلاقات والروابط بين قطر وتونس، وأيضا فإن رئيس مجلس الجالية التونسية في الدوحة كان له تحرك إيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي وقدم أسفه على هذا التصرف، ولولا أننا بدأنا في إجازة العيد كان التحرك سيكون أسرع من أجل زيارة الاتحاد القطري لكرة اليد.”

وتابع السفير ”العلاقات القطرية التونسية متميزة ولا تحتاج للتأكيد على ذلك بأي شكل من الأشكال، وفي مناسبة عيد الأضحى نبارك للجميع بقدوم العيد، ونشكر الإخوة في اتحاد اليد القطري على التنظيم المتميز لبطولة سوبر جلوب مما ساهم في نجاحها وخروجها بالصورة المثالية التي تعبر عن القيمة الحقيقية للرياضة القطرية صاحبة الريادة في تنظيم البطولات الكبيرة.”

يذكر أن جماهير الترجي رفعوا لافتة في مباراة الترجي الرياضي التونسي ولخويا القطري كتب عليها ” عندكم المال … عندنا الرجال”.

جدير بالذكر ان الترجي الرياضي هزم لخويا بفارق هدف واحد وتحصل على المركز الخامس في السوبر غلوب.