«شهيد عيد الأضحى».. هكذا يطلق غالبية العرب على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي أعدم فجر مثل هذا اليوم، (عيد الأضحى)، الـ10 من ذي الحجة قبل 10 سنوات.

وفي الذكرى العاشرة لوفاته، أطلقت ابنته، رغد، وسما يحمل اسم #ذكرى_استشهاد_فخر_العروبة_صدام_حسين، كتبت خلاله عددا من التدوينات.

ففي التدوينة الأولى لها، وصفت رغد أبيها بـ«الشهيد»، الذي نال العز والشرف.

فاز الشهيد و نال العز و الشرفا .. pic.twitter.com/9B7FDcaLPT — رغد صدام حسين (@Raghad_sadam32) September 10, 2016

وقالت رغد، في تدوينه أخرى، إن صدام “كان همه الوحيد أن يبقى المواطن العربي شامخا مرفوع الرأس، وبذل كل ما يملك من جهد لكي لا تمس كرامته قط”.

كان همه الوحيد أن يبقى المواطن العربي شامخ مرفوع الرأس، و بذل كل ما يملك من جهد لكي لا تُمس كرامته قط. #ذكرى_استشهاد_فخر_العروبه_صدام_حسين — رغد صدام حسين (@Raghad_sadam32) September 11, 2016

وتابعت رغد قائلة “وشيفيد عندك وطن صدام ما عندك ..”

و شيفيد عندك وطن صدام ما عندك ..

#ذكرى_استشهاد_فخر_العروبه_صدام_حسين — رغد صدام حسين (@Raghad_sadam32) September 11, 2016

ورغد هي ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من زوجته ساجدة، وهي أرملة حسين كامل الذي حاول الانشقاق على صدام وهرب إلى الأردن، وبعدها عاد للعراق بعد عفو من الرئيس صدام حسين، حيث تم تصفيته من قبل عائلته عام 1996.

وتعيش رغد حاليا في الأردن مع عائلتها في العاصمة الأردنية عمان بضيافة العائلة الهاشمية المالكة، وامتازت بشخصيتها الحادة والجذابة. بحسب “الغد العربي”.

وتعتبر الوحيدة من عائلة الرئيس السابق صدام حسين التي تدخلت سياسياً بعد الغزو الأمريكي للعراق إثر اعتقال والدها، متأثرة كثيرا بشخصية صدام حسين، حيث كانت تصلها رسائله من معتقله قبل إعدامه، ولذلك قادت حملات إعلامية منقطعة النظير تدعو فيها إلى «إسقاط الحكومة العراقية الحالية»، فيما طالبت الحكومة العراقية الأردن مرارا بتسليمها.