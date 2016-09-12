«شهيد ».. هكذا يطلق غالبية العرب على الرئيس العراقي الراحل ، الذي أعدم فجر مثل هذا اليوم، ()، الـ10 من ذي الحجة قبل 10 سنوات.

 

وفي الذكرى العاشرة لوفاته، أطلقت ابنته، ، وسما يحمل اسم #ذكرى_استشهاد_فخر_العروبة_صدام_حسين، كتبت خلاله عددا من التدوينات.

 

ففي التدوينة الأولى لها، وصفت رغد أبيها بـ«»، الذي نال العز والشرف.

وقالت رغد، في تدوينه أخرى، إن صدام “كان همه الوحيد أن يبقى المواطن العربي شامخا مرفوع الرأس، وبذل كل ما يملك من جهد لكي لا تمس كرامته قط”.

وتابعت رغد قائلة “وشيفيد عندك وطن صدام ما عندك ..”

ورغد هي ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من زوجته ساجدة، وهي أرملة حسين كامل الذي حاول الانشقاق على صدام وهرب إلى الأردن، وبعدها عاد للعراق بعد عفو من الرئيس صدام حسين، حيث تم تصفيته من قبل عائلته عام 1996.

 

وتعيش رغد حاليا في الأردن مع عائلتها في العاصمة الأردنية بضيافة العائلة الهاشمية المالكة، وامتازت بشخصيتها الحادة والجذابة. بحسب “الغد العربي”.

 

وتعتبر الوحيدة من عائلة الرئيس السابق صدام حسين التي تدخلت سياسياً بعد الغزو الأمريكي للعراق إثر اعتقال والدها، متأثرة كثيرا بشخصية صدام حسين، حيث كانت تصلها رسائله من معتقله قبل إعدامه، ولذلك قادت حملات إعلامية منقطعة النظير تدعو فيها إلى «إسقاط الحالية»، فيما طالبت الأردن مرارا بتسليمها.