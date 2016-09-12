قتل جندي سعودي وأصيب آخر في أول أيام عيد الأضحى المبارك بقصف للحوثيين على منطقة الربوعة بظهران الجنوب التابعة لعسير.

وأكدت مصادر سعودية مقتل الجندي نايف سعيد البرقاني وإصابة زميله فيصل الدوسري من حرس الحدود السعودي بسقوط قذيفة حوثية على أحد المواقع العسكرية. بحسب ما نقل موقع “المشهد اليمني”.

وأشارت المصادر إلى أن القوات السعودية المشتركة ردت على موقع إطلاق القذائف بقصف مدفعي مكثف على الحدود اليمنية.

وتشهد الحدود السعودية اليمنية اشتباكات وقصف مدفعي متبادل بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والقوات السعودية المشتركة من جهة أخرى.