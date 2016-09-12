شهدت محطتي مترو العتبة وحلمية الزيتون في مصر، الإثنين، واقعتين طريفتين، بعد هروب عجلين، من أصحابهما إلى محطتي المترو، في محاولة للنجاة من الذبح، إلا أن الأهالي تمكنوا من اللحاق بهم وذبحوهم داخل المحطتين.

ففي محطة مترو العتبة، وأثناء مرور مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، اللواء محمد يوسف، لتفقد الحالة الأمنية بعد صلاة العيد، فوجيء الجميع، بدخول عجل من المدخل الرئيسي للمحطة، بعدما حاول الهرب من أصحابه، إلا أنهم تمكنوا من الإمساك به بعد وقوعه من أعلى سلم المحطة، وذبحوه فورا.

وفي محطة مترو حلمية الزيتون، أكد مصدر أمني، أن أحد الأهالي قام بربط عجل، بعامود إنارة أعلى محطة المترو، تمهيدًا لذبحه، إلا أن العجل هرب إلى داخل المحطة، فما كان من صاحبه، إلا أن لاحقه وتمكن من ذبحه داخل المحطة.