شهدت محطتي مترو العتبة وحلمية الزيتون في ، الإثنين، واقعتين طريفتين، بعد هروب ، من أصحابهما إلى محطتي ، في محاولة للنجاة من الذبح، إلا أن الأهالي تمكنوا من اللحاق بهم وذبحوهم داخل المحطتين.

 

ففي محطة مترو العتبة، وأثناء مرور مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، اللواء محمد يوسف، لتفقد الحالة الأمنية بعد ، فوجيء الجميع، بدخول من المدخل الرئيسي للمحطة، بعدما حاول الهرب من أصحابه، إلا أنهم تمكنوا من الإمساك به بعد وقوعه من أعلى سلم المحطة، وذبحوه فورا.

 

وفي محطة مترو حلمية الزيتون، أكد مصدر أمني، أن أحد الأهالي قام بربط عجل، بعامود إنارة أعلى محطة المترو، تمهيدًا لذبحه، إلا أن العجل هرب إلى داخل المحطة، فما كان من صاحبه، إلا أن لاحقه وتمكن من ذبحه داخل المحطة.