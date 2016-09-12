قال الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، الإثنين، إنه توجه بشكل عاجل إلى قيادة الجيش الإسرائيلي بطلب التدخل لمنع ما أسماه بـ”ارتكاب مذبحة بحق الدروز في سوريا”.

وأضاف في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الإثنين، إن “قادة الجيش تعهدوا بمنع حدوث مثل هذه المذبحة”.

ولم يصدر إعلان عن الجيش الإسرائيلي بشأن هذا التعهد.

ويخدم المئات من الدروز في الجيش الإسرائيلي.

ولم يوضح “طريف” الجهة التي سترتكب “المجزرة” التي يزعمها، لكن نائب الوزير الإسرائيلي للتعاون ا?قليمي، عضو الكنيست، أيوب قرا، (درزي) قال إن “مجموعة صغيرة من الدروز المحسوبين على نظام بشار الأسد وحزب الله وإيران مسؤولة عن اشتعال الأوضاع في منطقة حضر على حدود الجولان”.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن “قرا” إن هذه المجموعة “حاولت مهاجمة مواقع المعارضة السورية” دون مزيد من التفاصيل.

وسعت قيادة الدروز في الماضي لتدخل الجيش الإسرائيلي لصالح الدروز في سوريا، لكن الجيش لم يتدخل فعلا.

وتشير تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي (رسمي) إلى وجود أكثر من 130 ألف درزيا في إسرائيل يقيمون أساسا في مناطق الشمال.