قضت المحكمة الجنائية في دبي على رجل من تنزانيا بالسجن 3 أشهر والترحيل من البلاد بعد قيامه بتقبيل مضيفة طيران على الخطوط الإماراتية في أثناء الرحلة – بحسب موفع لينتا.

ووقعت الحادثة في 22 أبريل على متن الطائرة الإماراتية المتجهة من مدينة دار السلام في تنزانيا إلى دبي.

ونفى الرجل (42) اتهام المحكمة له بالاعتداء جنسيا على المضيفة خلال المحاكمة لكنه اعترف بأنه قبلها.

وفي تفاصيل الحادث ذكرت المضيفة، وهي من جنسية أمريكية (25 عاما) أن الراكب طلب منها التقاط صورة سيلفي معه وفي هذه الأثناء عانقها وقبلها.