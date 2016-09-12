قال خطيب شيعي من مدينة كربلاء بالعراق، إن الله ينظر إلى زوار الإمام الحسين قبل نظره إلى حجاج عرفة، وإن من زار الموقع في هذا اليوم يكون مثل “من زار الله في عرشه”، بحسب تعبيره.

وأضاف مرتضى الشاهرودي، أحد مشايخ “العتبة الحسينية في كربلاء”، أن زيارة الإمام الحسين: “بمثابة زيارة الله تبارك وتعالى استنادا للحديث: من زار الإمام الحسين في يوم عرفة كمن زار الله في عرشه”، على حد زعمه.

وأشار الشاهرودي في مقطع فيدو نشره الموقع الرسمي لـ”العتبة الحسينية المقدسة”، إلى أن “يوم عرفة يشبه يوم الله الموعود في الآخرة وهو يوم القيامة” رابطا اسم جبل عرفات بـ”المعرفة” و”العرفان”، على حد قوله.

وأضاف أنه في مثل هذا اليوم “تأتينا مناسبة عجيبة وهي زيارة الإمام الحسين، عليه السلام، وهناك روايات مؤكدة على زيارته في يوم عرفة”، بحسب تعبيره.

وقال المعمم الشيعي: “عرفة من عطاءات الله للحسين. الله يقول للحسين: أعطيك عطاءات لم أعطها لأحد من العالمين، فأجعل زيارتك لهذا اليوم بمثابة زيارتي. ضيوفه في عرفات ومناسك الحج. الله يترك ضيوفه ويتوجه إلى زوار الحسين ويغفر لهم كل ذنوبهم ببركة الحسين ثم يعرج على ضيوفه في عرفة”.

وبلغت أعداد الزوار الإيرانيين إلى كربلاء، مليون زائر جاءوا لأداء “زيارة عرفة”، فيما ترددت أنباء عن إصدار مرشد إيران علي خامنئي فتوى بتحويل حج الإيرانيين إلى كربلاء عوضا عن مكة المكرمة، إلا أن سفارة إيران بالكويت نفت ذلك.

يذكر أن من أدبيات الشيعة، قولهم إن “الله اتخذ أرض كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرما بأربعة وعشرين ألف عام، وقدّسها وبارك عليها، فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدّسة مباركة، ولا تزال كذلك حتى يجعلها الله أفضل أرض في الجنّة”، حسبما ورد في كتاب “بحار الأنوار”.