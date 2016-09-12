اتهم خطيب في ، ، السلطات ، بأنها منعت إيصال الماء لحجاج الذين أصيبوا في تدافع منى في موسم الماضي، وأنها منعت المسؤولين الإيرانيين من الوصول إلى مكان “الكارثة”.

 

وطالب خاتمي بـ”محاكمة إسلامية” لحكام السعودية، مؤكدا أن عدد الذين ماتوا في حادثة التدافع هو سبعة آلاف حاج مسلم.

 

واتهم “” بالخيانة، وعدم القدرة على إدارة ، مجددا مطالبة بلاده بإدارة إسلامية للحج.

 

وهاجم خاتمي 37 ، قال إنها سكتت على وفاة حجاجها، مرجحا أنهم تلقوا رشوة سعودية مادية.

 

يذكر أن إيران امتنعت هذا العام عن إرسال حجاجها إلى ، احتجاجا على إجراءات منح التأشيرة السعودية.