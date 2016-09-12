بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع ليلي المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى القاهرة، بحضور ممثلين عن الوزارة والبنك، دعم البنك تطوير العشوائيات، وإجراءات الإسراع فى الشريحة الثانية المقدمة من البنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.

وأكد مسئولو بنك التنمية الإفريقي، حرص البنك على المساهمة فى تمويل خطة الحكومة لتطوير العشوائيات، حيث يقدر التمويل المقترح حتى الآن أن يساهم به البنك فى هذا المجال نحو 300 مليون دولار.

كما أشارت الوزيرة المصرية إلى أن تطوير العشوائيات من أهم الأولويات للدولة خلال الفترة المقبلة، وبالأخص المناطق المهددة لأرواح المواطنين والعشوائيات غير الملائمة مثل العشش والمباني المتهالكة، حيث يعد ذلك ضمن برنامج الحكومة الذي قدمه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، وحاز على موافقته.

وأوضحت أن هذا اللقاء يأتي فى إطار متابعة الطلب الذي قدمته وزارة التعاون الدولي خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، والتي عقدت فى العاصمة الزامبية (لوسكا) في يونيو الماضي، حيث قدمت الوزارة طلبا للبنك للمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الشامل لتطوير العشوائيات، وفق التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق العمرانية. وفق ما نقلت “بوابة الوفد”.

وشددت نصر على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من إجراءات سحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الحكومة، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة الحالية إقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى إقامة مشروعات فى مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.

يذكر أن بعض المراقبين شكّكوا في جدّية الحكومة المصريّة في صرف القروض والمساعدات الدولية في أماكنها، خاصّة وأنّ مليارات الدولارات ذهبت أدراج الرياح من دون أن يلمس المصريون أي تطوّر يذكر.