أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أنه سيتم استثناء عناصر تنظيمات القاعدة وداعش وجبهة النصرة من اتفاق سريان الهدنة في سوريا.

وأكد كيري في مؤتمر صحفي عقده بعد مرور حوالي ساعتين على دخول نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا حيز التنفيذ أن معظم المجموعات السورية المعارضة مستعدة للالتزام بالهدنة في حال تطبيقها من قبل القوات الحكومية.

وأضاف: “التقارير الأولية من سوريا، الواردة بعد انطلاق سريان الهدنة هناك، تشير إلى تراجع مستوى العنف بالبلاد.

وشدد كيري على إن عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية المنكوبة ستكون وفقا للخطة الروسية الأمريكية، وقد يتطلب 24 ساعة تقريبا.